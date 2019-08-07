В Барнауле из канализации бил «фонтан» до шестого этажа

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-07T13:43:40+03:00

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В Барнауле продолжатся сезон канализационных «фонтанов». В шутку горожане уже считают наш город столицей фонтанов и создали соответствующий хэштег.

В этот раз на улице Северный Власихинский, 108 произошла коммунальные авария. Об инциденте сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Жители дома выкладывают фотографии и видео с места нового «фонтана». Очевидцы считают, что при строительстве дома рабочие, по всей видимости, повредили канализационные трубы.

Струя воды бьет «ключом» на расстояние от 100 до 150 метров. Канализационная жидкость «стреляет» по ближайшему многоэтажному дому. Струя достигла шестого этажа. Она повредила фасад соседнего дома. На некоторых балконах разбиты стекла.

- Вода попала через открытые окна балкона. Запах в квартире стоит ужасный, - рассказывает жительница многоэтажки Вероника Полетаева.

В пресс-службе Барнаульского водоканала сообщили, что напорный канализационный коллектор повредила бригада строительных рабочих. Сейчас предприятие устраняет повреждение. Водоснабжение и водоотведение не нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU