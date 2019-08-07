Житель Алтайского края засеял маком 15 соток огорода

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-07T11:33:23+03:00

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Полицейские задержали жителя села Солонешное по подозрению в незаконном культивировании и хранении мака.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 54-летний мужчина засеял на своем приусадебном участке площадь в более 1500 квадратных метров маком (15 соток), после чего тщательно ухаживал за растениями.

Полицейские изъяли более 14 тысяч растений мака. Так же на чердаке хозяйственной постройки правоохранители обнаружили и изъяли более 12 килограммов маковой соломки. Эксперт заключили, что весь изъятый мак относится к растениям, содержащим наркотические средства.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: «Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

В ведомстве отмечают, что мужчина ранее уже более пяти раз привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU