В Алтайском крае девочка спасла мать от расправы сожителя

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-07T09:52:46+03:00

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Уголовное дело возбудили против жителя села Веселоярск, который угрожал своей сожительнице расправой. Произошло это еще в середине июля, однако известно стало только сейчас.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в одном из домов по улице 40-лет Октября мужчина, поссорившись с 13-летней падчерицей, стал выгонять девочку из дома. Мать заступилась за свою дочь, что разозлило сожителя. Он набросился на женщину и стал бить кулаками по ее лицу. Затем он взял на кухне нож и стал угрожать ей убийством. Перепуганная девочка стала звонить бабушке, чтобы позвать ее на помощь. Мужчина услышал разговор, бросил нож и убежал из дома. После происшествия женщина в полицию не обращалась, так как боялась расправы сожителя. Однако синяки увидел инспектор по делам несовершеннолетних, который навестил семью.

В ведомстве отмечают, что мужчина нигде не работает, был судим.

Уголовное дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU