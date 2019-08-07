2019-08-07T09:11:28+03:00
Общество

Необычное здание со стеклянной башней продают в Барнауле

БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайская элитаФото: Алтайская элита
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В Барнауле продают интересное здание на горе за 49 млн рублей. Строение со стеклянной башней расположено на ул. Вешняя, 19. Оно уже построено, но его осталось отделать изнутри.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, здание граничит с Алтайским краевым психдиспансером для детей. Также рядом находятся элитные коттеджные поселки и многоэтажные жилые комплексы, а также санатории и медучреждения.

Продавец утверждает, что строение отлично подойдет для частной школы, детского сада или медцентра, которых в районе недостаточно. Также сообщается, что земельный участок можно увеличить, если это потребуется.

Здание и земельный участок находятся в собственности юридического лица. На данный момент здание вместе с землей оценивают в 49 млн рублей, но возможен торг в зависимости от способов расчета. Также рассматриваются варианты сдачи помещений в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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