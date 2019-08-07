2019-08-07T08:26:21+03:00
Общество

Барнаульская УК выплатит деньги подросткам, на которых упал лед с крыши

БОРЗОВ Денис
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Барнаульская управляющая компания ООО «Первая», которая обслуживает многоквартирные дома, выплатит компенсации пострадавшим подросткам.

В марте этого года с крыши многоэтажного дома в самом центре Барнаула обвалился снег и лед на двух подростков, которые шли по тротуару вдоль фасада здания. Горожане отделались многочисленными ушибами и ссадинами, но все могло закончиться печальнее, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура установила, что падение льда произошло по вине управляющей компании «Первая», которая вовремя не провела работы по уборке снега и наледи с крыши дома. Суд Железнодорожного района Барнаула постановил, что подростки получат компенсацию морального вреда. Также установлено, что управляющая компания привлечена к административной ответственности, поэтому организация заплатит значительный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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