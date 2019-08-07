2019-08-07T08:03:30+03:00
Общество

Барнаулец возмутился замусоренным сквером

БОРЗОВ Денис
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Барнаулец возмутился работой промоутеров известного интернет-провайдера, которые завалили мусором сквер на «Потоке». Также его удивила реакция самой компании.

Об инциденте стало известно в паблике «Barnaul 22», горожанин сообщил, что в зеленой зоне на «Потоке» кто-то выбросил десятки листовок компании.

- Я очень надеюсь, что это были школьники, которым не дали воспитания их родители, и они растут тем, чем растут. Ибо даже представить не могу, что человек в здравом уме и сознании вот так может нагадить себе под нос, - рассуждает горожанин.

Барнаулец обратился с просьбой навести чистоту к самому провайдеру. Ему ответили представители провайдера, что считают ситуацию недопустимой и «все убрали». Однако, по словам мужчины, мусор лежит там же. В итоге, не дождавшись помощи, мужчина решил собрать листовки самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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