Жителей краевой столицы приглашают на новую экскурсию по Барнаулу

СЕГОДНЯ 06:13 2019-08-07T06:35:08+03:00

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Недельный цикл экскурсий пройдет в Барнауле с 7 по 11 августа. Жителей краевой столицы также удивят новой экскурсией об истории Старого базара, сообщают в пресс-службе мэрии.

Уже сегодня, 7 августа, в 18-30 барнаульцы смогут отправиться на традиционную экскурсию «Барнаульский сереброплавильный завод». Сбор желающих у музея «Мир камня» (ул.Ползунова, 39). В этот же день жители краевой столицы смогут посетить пешеходную экскурсию «Pharmacy…- из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае». Экскурсионную группу будут ждать в 19 часов у «Горной аптеки» (ул. Ползунова, 42).

А 8 августа пройдет экскурсия «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны». Желающие должны подойти к 18-00 на площадь Победы к Мемориалу Славы. В этот же день запланирована экскурсия «Барнаул мистический». Сбор гостей в 19 часов на улице Мало-Тобольской у статуи Медведя.

Так 10 августа барнаульцы смогут посетить новую экскурсию «Старый базар. Начало Барнаула». Сбор группы намечен на 11-00 на улице Мало-Тобольской рядом со статуей Медведя.

Завершится цикл экскурсий 11 августа «путешествием» в «Неизвестный Барнаул». Гостей собирают в 12 часов у входа в Алтайский краевой театр драмы (ул.Молодежная, 15).

ИСТОЧНИК KP.RU