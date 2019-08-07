2019-08-07T06:35:08+03:00
Общество

Жителей краевой столицы приглашают на новую экскурсию по Барнаулу

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Недельный цикл экскурсий пройдет в Барнауле с 7 по 11 августа. Жителей краевой столицы также удивят новой экскурсией об истории Старого базара, сообщают в пресс-службе мэрии.

Уже сегодня, 7 августа, в 18-30 барнаульцы смогут отправиться на традиционную экскурсию «Барнаульский сереброплавильный завод». Сбор желающих у музея «Мир камня» (ул.Ползунова, 39). В этот же день жители краевой столицы смогут посетить пешеходную экскурсию «Pharmacy…- из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае». Экскурсионную группу будут ждать в 19 часов у «Горной аптеки» (ул. Ползунова, 42).

А 8 августа пройдет экскурсия «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны». Желающие должны подойти к 18-00 на площадь Победы к Мемориалу Славы. В этот же день запланирована экскурсия «Барнаул мистический». Сбор гостей в 19 часов на улице Мало-Тобольской у статуи Медведя.

Так 10 августа барнаульцы смогут посетить новую экскурсию «Старый базар. Начало Барнаула». Сбор группы намечен на 11-00 на улице Мало-Тобольской рядом со статуей Медведя.

Завершится цикл экскурсий 11 августа «путешествием» в «Неизвестный Барнаул». Гостей собирают в 12 часов у входа в Алтайский краевой театр драмы (ул.Молодежная, 15).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские специалисты обнаружили в говяжьей тушенке ДНК свиньи
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
Культурный субботник проведут в барнаульском ленточном бору
Эскизы праздничных плакатов ко Дню города разработали в Барнауле
Пять человек поборются за мандат в Барнаульской гордуме
В Барнауле открывают бесплатную "комнату здоровья"
Дым столбом. На алтайской трассе сгорел автокран
В Барнауле будут судить женщину, которая убила сожителя-тирана
В Алтайском крае изменится система записи к врачам через интернет
В Барнауле пропала женщина, а в Новоалтайске – мужчина
В Барнауле будут судить конюха за тяжелые травмы 15-летней девочки
Трех бийчанок не допустили до участия в выборах в гордуму
В Алтайском крае ловят нелегальных перевозчиков
Бродячие собаки оккупировали детскую площадку в барнаульском поселке
Виктор Томенко взял на личный контроль строительство детсада в Камне-на-Оби
В Алтайском крае "музеифицируют" автомобиль оружейника Калашникова
В центре Барнаула из-за ремонта трамвайных путей перекроют две улицы
АлтГТУ готовится к проведению масштабных социально значимых молодежных форумов
Рядом с центром ГУ МВД России по Алтайскому краю запретили парковку
Арестован водитель, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле
Жительница Барнаула украла оставленный в продуктовой тележке кошелек