2019-08-07T04:10:11+03:00
Политика

Пять человек поборются за мандат в Барнаульской гордуме

Юлия ЕВГРАФОВА
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За место в гордуме Барнаула будут бороться пять человек. Четыре кандидата уже выбыли из политической гонки, сообщает «Политсиб.ру».

По словам Виталия Замаруева, председателя городской избирательной комиссии, на заседании избиркома отказали в регистрации трем кандидатам: Сергею Крысанову (самовыдвиженец), Евгению Горлову («Партия малого бизнеса России») и Андрею Крылову («Партия Роста»). Также ранее из политической гонки выбыл самовыдвиженец Павел Пикуль.

- Это связано с недостаточным количеством подписей, собранных в их поддержку. Кандидаты должны были предоставить не менее 120 подписей. Однако в подписных листах был выявлен брак, ввиду того, что часть подписей были недостоверными и недействительными, - добавил Замаруев.

Таким образом, в бюллетене по округу №2 представят пять кандидатов. Это Андрей Ткаченко («Яблоко»), Степан Лютов («Справедливая Россия»), Антон Арцибашев (КПРФ), Иван Нифонтов («Единая Россия») и Петр Кайдаш (ЛДПР).

Напомним, довыборы в Барнаульскую гордуму по округу № 2 пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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