Трех бийчанок не допустили до участия в выборах в гордуму

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-06T13:20:23+03:00

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Бийских самовыдвиженок и коммунистку не допустили на выборы в гордуму из-за недействительных подписей.

Избирком Бийска отказал нескольким местным жителям, которые планировали стать кандидатами в депутаты гордумы. По иронии судьбы все трое оказались, сообщили в «Бийском рабочем».

Две самовыдвиженки: Наталья Токарева – работница агентства недвижимости и Евгения Агеева - заместитель руководители складского комплекса, а также прессовщица оборонного предприятия Евгения Скударнова отстранены от участия в выборах.

Так, по округу №6 стало на двух кандидатов меньше, по округу №2 – на одного.

Кандидаты должны были собрать подписи жителей, проживающих на округе, для выдвижения в Думу города. У Евгении Скударновой недействительными признали все подписи. В четырех случаях сведения об избирателе не соответствовали действительности, еще в 63 не соответствовал требованиям подписной лист.

ИСТОЧНИК KP.RU