Виктор Томенко взял на личный контроль строительство детсада в Камне-на-Оби
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль строительство детского сада в Камне-на-Оби.
Как сообщили в региональном правительстве, об этом стало известно в рамках совещания, посвященного строительству дошкольного учреждения. В нем приняли участие заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова, министр образования и науки края Максим Костенко и министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.
Виктор Томенко поручил Ивану Гилеву принять все исчерпывающие меры для сдачи объекта в установленные сроки - до конца 2019 года.
В правительстве напомнили, что Камень-на-Оби остро нуждается в новом детском дошкольном учреждении на 200 мест.
Справка КП
До 2021 года для ликвидации очереди в детский сад в Алтайском крае появится 24 новых учреждения образования.
ИСТОЧНИК KP.RU