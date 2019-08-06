2019-08-06T12:27:18+03:00
Общество

Виктор Томенко взял на личный контроль строительство детсада в Камне-на-Оби

Дарья САВЕНКО
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль строительство детского сада в Камне-на-Оби.

Как сообщили в региональном правительстве, об этом стало известно в рамках совещания, посвященного строительству дошкольного учреждения. В нем приняли участие заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова, министр образования и науки края Максим Костенко и министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Виктор Томенко поручил Ивану Гилеву принять все исчерпывающие меры для сдачи объекта в установленные сроки - до конца 2019 года.

В правительстве напомнили, что Камень-на-Оби остро нуждается в новом детском дошкольном учреждении на 200 мест.

Справка КП

До 2021 года для ликвидации очереди в детский сад в Алтайском крае появится 24 новых учреждения образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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