2019-08-06T09:47:34+03:00
Общество

Медики предложили подростку вырастить полип

САПОЖКОВА Александра
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БольницаБольницаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле врачи отказались удалять полип подростку, мотивируя это тем, что новообразование не достигло достаточных размеров.

Об этом в социальных сетях рассказала жительница Барнаула, которая не пожелала представляться. По ее словам, в мае этого года ее сына-девятиклассника направили в детскую городскую клиническую больницу №7 для удаления полипа в желудочно-кишечном тракте. На операцию его записали на 23 июля. Но когда с обследованиями они пришли на процедуру, оказалось, что анализов недостаточно.

Кроме того, в больнице, как уверяет женщина, не оказалось инструментов для проведения операции по удалению небольшого полипа. И в итоге подростку предложили вырастить его до размеров, подходящих для полостной операции, пишет АиФ-Алтай.

В Минздраве края ответили, что разобраться в ситуации нельзя, так как она описана анонимно. Но заверили, что в больнице №7 есть все необходимое медоборудование для обследования и лечения пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

- Скорее всего, была предложена госпитализация, чтобы провести повторную гастроскопию для определения тактики лечения. Но от госпитализации мама отказалась, - отметили в пресс-службе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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