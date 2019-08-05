В Барнауле пройдет фестиваль фермерской еды "Свое"

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-05T15:42:34+03:00

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В Барнауле состоится первый фестиваль фермерской еды 17 и 18 августа на площади им. Сахарова. Это праздничное, семейное мероприятие организовано для настоящих любителей русской кухни и полезных продуктов.

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, прежде всего гостей события порадуют свежими продуктами местных фермеров и пищевых производителей. Также на фестивале представят лучшие продукты фермерских хозяйств России. За два дня можно продегустировать дары природы без вредных примесей и удобрений и приобрести самое вкусное.

Приготовлена и развлекательная программа - музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, выступления творческих коллективов.

Справка: За два года проведения фестиваля мероприятие в стране посетило в общей сложности свыше 250 тысяч человек. В Алтайском крае Фестиваль проходит впервые, его организатором выступает ОАО «Россельхозбанк» при поддержке Правительства Алтайского края. В этом году фестиваль фермерской еды «СВОЁ» пройдет в Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге, Туле и в Алтайском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU