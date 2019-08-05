2019-08-05T14:01:35+03:00
Общество

На какие проекты образования Алтайский край потратит 2,5 млрд рублей

Дарья САВЕНКО
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Более 2,5 млрд рублей получит Алтайский край на реализацию региональных проектов образования. В краевом министерстве образования и науки рассказали, на что эти деньги направят.

Средства Алтайский край получит по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации. Деньги – 2 млрд 625 млн рублей – будут направлены на реализацию мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Цифровая образовательная среда» национального проекта«Образование».

Так, в ближайшие годы в Алтайском крае реализуют проекты:

- «Создание детских технопарков «Кванториум», в том числе одного мобильного технопарка;

- «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья»;

- «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей»;

- «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций»;

- «Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования»;

- «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»;

- «Создание центров цифрового образования детей»;

- «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки».

В Алтайском крае будет обновлена материально-техническая база 724 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций и 11 отдельных общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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