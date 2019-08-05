На какие проекты образования Алтайский край потратит 2,5 млрд рублей
Более 2,5 млрд рублей получит Алтайский край на реализацию региональных проектов образования. В краевом министерстве образования и науки рассказали, на что эти деньги направят.
Средства Алтайский край получит по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации. Деньги – 2 млрд 625 млн рублей – будут направлены на реализацию мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Цифровая образовательная среда» национального проекта«Образование».
Так, в ближайшие годы в Алтайском крае реализуют проекты:
- «Создание детских технопарков «Кванториум», в том числе одного мобильного технопарка;
- «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей»;
- «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций»;
- «Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования»;
- «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»;
- «Создание центров цифрового образования детей»;
- «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки».
В Алтайском крае будет обновлена материально-техническая база 724 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций и 11 отдельных общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU