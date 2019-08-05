2019-08-05T13:07:31+03:00
Общество

Алтайский край попал в лидеры по пациентам с психическими расстройствами из-за алкоголя

БОРЗОВ Денис
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Алтайский край попал в число лидеров по числу больных психическими расстройствами из-за алкоголя. По данным Минздрава был составлен рейтинг за 2018 год регионов по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя), рассказали в RT.

За прошлый год больше всего пациентов было зарегистрировано в Москве — 2,8 тыс. Примерно столько же было поставлено на учёт в Московской области.

Далее следуют Пермский край и Челябинская область с 2,4 тыс. пациентов с такими расстройствами. За ними - Республика Башкортостан — 2,2 тыс. Также в числе лидеров оказались Свердловская область (2,1 тыс.) и Алтайский край (2 тыс.).

Всего один подобный пациент за год был зарегистрирован в Ингушетии. Также всего несколько десятков больных встали на учет в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80) и Карачаево-Черкесии (101). В целом за прошлый год в России зарегистрировали почти 76 тысяч пациентов с расстройствами на фоне употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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