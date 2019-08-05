Жительница Барнаула нашла опарышей в купленной курице

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-05T09:19:55+03:00

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Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на опарышей в курице. Горожанка купила замороженные куриные шеи в одном из сетевых магазинов, а когда разморозила их и начала готовить, увидела червей.

- Ну это полная жесть, простите за выражение! У меня руки до сих пор трясутся, пишу и в шоке полнейшем пребываю, - делится в соцсетях женщина, которая пожелала остаться анонимной.

Свой отзыв она оставила в паблике «Черный список Барнаул». Куриные шейки одной из сетевых птицефабрик теперь вряд ли окажутся на столе горожанки. Поначалу женщина не увидела червей, они были заморожены, и лишь в процессе приготовления начали выползать из мяса. Горожанка советует всем воздержаться от покупки продуктов этой фирмы, либо проверять на сковороде спустя несколько минут после разогрева мяса.

ИСТОЧНИК KP.RU