2019-08-05T08:13:51+03:00
Общество

Алтайский завод снабдит шинами секретный бомбардировщик

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба правительства регионаФото: пресс-служба правительства региона
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В пятницу, 2 августа, предприятия «Нортек» и «ЯШЗ Авиа», работающие на мощностях Алтайского шинного комбината, провели экскурсию алтайским чиновникам. Предприятия выпускают легковые, грузовые шины, шины для сельскохозяйственной и индустриальной техники, а также авиационные. В прошлом году запущено в производство 39 новых моделей, в том числе 20 - для сельхозтехники, 15 - для индустриальной, две - для внедорожников, по одной - для грузовых и легкогрузовых автомобилей.

Губернатор Виктор Томенко побывал на производственных площадках предприятий. Управляющий директор «Нортек» Игорь Канаков и управляющий директор «ЯШЗ Авиа» Борис Шалагин представили программу развития шинного производства в крае, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как сообщил управляющий директор «ЯШЗ Авиа» Борис Шалагин, алтайский завод полностью закрывает потребность в шинах для российской авиации, обеспечивает продукцией страны СНГ, а также производит шины двойного назначения.

- Наше предприятие принимает участие в разработке шин для нового российского бомбардировщика. В интернете кроме силуэта вы ничего на него не найдете. Это будет уникальный летательный аппарат. Не имея степени секретности, о нем невозможно получить информацию. У нас заключен контракт на разработку и изготовление шин для этого стратегического бомбардировщика, - сообщил он.

Завод по производству авиашин «ЯШЗ Авиа» обеспечивает Министерство обороны, МЧС, российские авиакомпании. Компания продает шины на всей территории России и активно работает с зарубежными потребителями. Постоянные покупатели - фирмы Азербайджана, Армении, Болгарии, Венгрии, КНДР, Кубы, Сербии и Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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