Самолет из Турции не мог приземлиться в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-05T07:03:01+03:00

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Из-за грозы с большим количеством молний, которая вечером 4 августа прогремела над Барнаулом, самолет из Турции не смог приземлиться в местном аэропорте.

Из-за сложных погодных условий лайнер сначала сделал круг над Барнаулом, а после этого рейс из Антальи был направлен в соседний аэродром в Новосибирске. В запасном аэропорте самолет дозаправили, после этого он вернулся в Барнаул и приземлился.

Спустя практически пять часов пассажиры покинули самолет. Лайнер приземлился в аэропорте имени Германа Титова в 3.22 ночи 5 августа вместо запланированных 22.35.

Это уже второй самолет, который не смог приземлиться в Барнауле за последнее время. Ранее из-за сложных погодных условий и плохой видимости из-за дымки самолет из Москвы авиакомпании S7 был вынужден совершить посадку в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU