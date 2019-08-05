Китайской грамоте научат в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-05T07:43:58+03:00

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В Барнауле в рамках летнего проекта «Открытия библиосреда» пройдет курс китайской грамоты. Занятие состоится 7 августа.

Проект «Открытая библиосреда» проходит в «Шишковке». В эту среду занятие будет посвящено году Китая. О Поднебесной барнаульцам расскажет Сергей Кротов. Он преподает английский язык в китайском лицее.

Как рассказывают в пресс-центре администрации города, Сергей Кротов настоящий человек-оркестр. Помимо преподавания английского языка он также является музыкантом.

- Непринужденно, с песнями и шутками он поделится с гостями «Открытой библиосреды» своими впечатлениями о Китае, где Сергей вот уже два года преподает английский язык в одном из китайских лицеев, - сообщает источник.

Барнаульцы смогут узнать, как в Китае происходит обучение, чему учат детей и почему там работает так много иностранцев. Также можно будет узнать много нового про местную кухню, спросить про китайскую стену, цирк, оперу и многое другое.

- Также он поиграет на гитаре и флейте и споет, - добавляют в администрации.

Вход свободный. Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU