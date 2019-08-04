В алтайском селе открыли новый спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-04T15:33:25+03:00

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Открытие нового спортивного комплекса «Спортлайф» состоялось в алтайском селе Бочкари.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, он станет местом проведения соревнований локального и межрегионального уровня. Там созданы комфортные условия для тренировок и соревнований по игровым видам спорта, оборудованы зрительские трибуны на 120 мест, раздевалки и душевые для спортсменов, тренерские комнаты, кабинет врача, а также гардероб.

Вскоре на втором этаже спорткомплекса начнет работать фитнес-клуб и тренажерный зал.

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ИСТОЧНИК KP.RU