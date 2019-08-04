В Алтайском крае пройдет фестиваль фермерской еды

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-04T12:23:44+03:00

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Фестиваль фермерской еды «Свое» пройдет 17 - 18 августа 2019 года в Барнауле. Вкусный праздник развернется на площади Сахарова.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, жители и гости краевой столицы смогут попробовать и оценить продукцию алтайских фермеров, производителей и лучших хозяйств России. Помимо этого, запланированы музыкальные выступления, мастер-классы и лекции.

Фестиваль проходит в формате масштабных городских праздников. За два года мероприятие посетили более 250 тысяч человек. Наряду с Барнаулом в этом году мероприятие проведут в Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле.

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Мастер-класс, посвященный этому, пройдет в следующую пятницу, 9 августа, на набережной реки Оби в кафе «Набережная22» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU