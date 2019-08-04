2019-08-04T08:25:36+03:00
Общество

Виктор Томенко пообещал сохранить память о Михаиле Евдокимове

Дарья САВЕНКО
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Скриншот @gubernator_tomenkoСкриншот @gubernator_tomenko
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во второй раз побывал на Всероссийском фестивале имени Михаила Евдокимова «Земляки» в селе Верх-Обском. Трогательные слова о народном любимце Томенко опубликовал на своей странице в Instagram.

- Михаил Евдокимов был истинным патриотом своей Родины и настоящим сыном своей земли. Организовывая фестиваль, он хотел оставить память о себе, признание в любви землякам. Мы приложим все усилия, чтобы память о Михаиле Сергеевиче сохранялась, передавалась из поколения в поколение - память о народном любимце, память о народном артисте, память о народном губернаторе. Мы должны это сделать, - написал губернатор.

Отметим, что в этом году на фестиваль приехали Александр Панкратов-Черный, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, заслуженный артист России Валерий Семин и другие друзья Евдокимова.

Напомним, жизнь известного артиста, на тот момент губернатора Алтайского края, оборвалась 7 августа 2005 года в результате ДТП на трассе «Бийск-Барнаул». В страшной аварии погибли сам Евдокимов, его водитель и охранник. Выжить удалось лишь супруге губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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