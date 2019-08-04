Погода на 4 августа 2019 года в Барнауле: +32 градуса

СЕГОДНЯ 04:06 2019-08-04T04:06:32+03:00

До +30…+32 градусов передают синоптики в Барнауле на 4 августа 2019 года. Фото: Дарья САВЕНКО

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До +30…+32 градусов передают синоптики в Барнауле на воскресенье, 4 августа 2019 года.

Осадков в этот день в краевой столице не ожидается, ветер восточный 7-12 метров в секунду. По Алтайскому краю воздух прогреется до +30…+35 градусов, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, ветер восточный 5-10, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Отметим, что по 5 августа 2019 года местами в западных районах Алтайского края сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Уже завтра погода изменится – в Барнауле днем ожидается +27…+29 градусов, временами дождь, гроза, ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15 метров в секунду. По Алтайскому краю прогнозируют +26…+31 градус, в отдельных районах дождь, гроза, ветер северо-восточный 5-10, местами порывы 13-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU