2019-08-03T08:07:37+03:00
Общество

В Барнауле закроют перекресток пр-та Комсомольского-Чкалова

БОРЗОВ Денис
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Движение перекрытоДвижение перекрытоФото: БОРЗОВ Денис
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Из-за работ по реконструкции канализационного коллектора с 4 по 18 августа будет закрыто движение всех видов транспорта в районе пересечения пр-кта Комсомольского с ул.Чкалова.

По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, на это время изменится схема движения автобусов №78. Объезд участка ремонтных работ будет организован по следующей схеме: пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр-кт Комсомольский, далее – по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, сообщают в пресс-службе мэрии.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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