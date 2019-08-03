2019-08-03T06:02:14+03:00
Общество

Алтайские спасатели отправились в Красноярск тушить лесные пожары

БОРЗОВ Денис
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Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краюФото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Из Барнаула в Красноярск выдвинулась аэромобильная группировка для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров. В Красноярский край продолжают поступать силы и дополнительные средства из-за сложной лесопожарной обстановкой.

Делегация отправилась в регион 2 августа. В составе - 85 огнеборцев из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы. У спасателей с собой есть необходимое снаряжение и инструменты для ведения безопасных работ в зоне чрезвычайной ситуации, также они обеспечены палатками и питанием. Наряду с уже прибывшими в регион коллегами из Омской области, Республики Хакасия и Кемеровской области, пожарные из Алтайского края примут участие в совместной работе по стабилизации обстановки, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, уже в четырех регионах из-за лесных пожаров введен режим ЧС. В отношении чиновников красноярского Минлесхоза, которые не обеспечили условия для тушения горящих лесов, возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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