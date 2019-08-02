16 млн рублей выплатят молодым сельским учителям Алтайского края
Молодые учителя Алтайского края, которые работают в сельских малокомплектных школах, могут рассчитывать на единовременное пособие.
Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования и науки, ежегодно с 2012 года на территории Алтайского края выплачивают краевое единовременное пособие 80 выпускникам, которые начали работать в сельских малочисленных школах региона. За время реализации программы поддержку получили 517 молодых специалистов. С 2018 года на эти цели направляется 16 миллионов рублей.
Претенденты на получение единовременной выплаты должны до 10 сентября предоставить пакет документов в Министерство образования и науки Алтайского края. Подробную информацию о необходимых и дополнительных документах, сроках и условиях можно получить на сайте ведомства или по телефону: 8 (3852) 29-86-92. Отбор получателей пособия из числа претендентов проводит комиссия.
ИСТОЧНИК KP.RU