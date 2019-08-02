16 млн рублей выплатят молодым сельским учителям Алтайского края

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-02T08:40:13+03:00

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Молодые учителя Алтайского края, которые работают в сельских малокомплектных школах, могут рассчитывать на единовременное пособие.

Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования и науки, ежегодно с 2012 года на территории Алтайского края выплачивают краевое единовременное пособие 80 выпускникам, которые начали работать в сельских малочисленных школах региона. За время реализации программы поддержку получили 517 молодых специалистов. С 2018 года на эти цели направляется 16 миллионов рублей.

Претенденты на получение единовременной выплаты должны до 10 сентября предоставить пакет документов в Министерство образования и науки Алтайского края. Подробную информацию о необходимых и дополнительных документах, сроках и условиях можно получить на сайте ведомства или по телефону: 8 (3852) 29-86-92. Отбор получателей пособия из числа претендентов проводит комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU