Вместо денег – картон: Пенсионерка из Бийска отдала мошеннице свои накопления

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-02T08:01:54+03:00

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Жительница Бийска поверила мошеннице и лишилась всех своих накоплений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что ее 85-летнюю бабушку обманула неизвестная женщина. Пенсионерка отдыхала на лавочке около дома, когда к ней подошла незнакомка. Она уверила бабушку в то, что обладает магическими силами и может оказать помощь по снятию порчи. По ее словам, вся негативная энергия идет от денег. Для исцеляющего ритуала пенсионерка вынесла 90 тысяч рублей, которые хранила в носке. Женщина что-то проговорила, помахала руками и отдала вещь обратно. Спустя некоторое время пенсионерка решила пересчитать сумму, но вместо денег обнаружила в носке картон.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина, на вид 50-60 лет, среднего телосложения. Была одета в платок с красными вставками, ярко желтую блузку и черную юбку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам 39-41-52, 39-40-52, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU