В Камне-на-Оби сироты живут в доме с нечистотами и трещинами в стенах

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-02T07:45:33+03:00

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Дом, в котором несколько лет назад поселили сирот города Камня-на-Оби, утопает в нечистотах. Об этом редакции «Каменские известия» рассказала проживающая там девушка по имени Анжела.

– В подвале находится так называемая канализационная яма. Как нам объясняли, яма эта запасная, но при этом единственная функционирующая. Она не справляется, и нечистоты остаются в подвале, – рассказывает девушка. – Откачивать все это никто не хочет, сами мы не можем. Даже если захотели бы избавиться от этой антисанитарии собственноручно, нам это делать в принципе нельзя.

Жителям дома приходится постоянно держать ока и двери открытыми, чтобы запах хоть немного выветривался. Возможно, что этой проблемы не было бы при наличии управляющей компании, но ее в доме просто-напросто нет. Собственник дома – Региональное жилищное управление Алтайского края – не торопиться помогать.

Жильцы дома говорят, что представители Управления приезжали, осматривали колодец вместе с представителями МУП «Каменские Теплосети».

– Посмотрели, сказали, что нужно рыть яму, ставить повыше отмостку, чтобы всё уходило в центральную канализацию, но когда это будет делаться, неясно. И нам некому задать этот вопрос, – сетует местная жительница.

В администрации города знают о проблеме и пытаются решить ее.

– Действительно, на сегодняшний день собственники многоквартирного дома по ул. Украинская, 3, не определились с формой управления. В наших полномочиях – определить управляющую компанию для данного дома. Для этих целей неоднократно проводились конкурсные процедуры, однако заявок на участие не поступало, – поясняет заместитель главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко.

По его словам, в городе работает только одна управляющая компания и для нее дом с нечистотами не является привлекательным. Но все изменится, если собственник решит еще одну проблему дома – теплоснабжение.

– На прошлой неделе на встрече с представителями районной администрации и Регионального жилищного управления было принято решение, что собственник жилья сначала примет меры по устранению нарушений в системе теплоснабжения и утеплению кровли — то есть, приведет здание по ул. Украинская, 3, в состояние, пригодное к эксплуатации. В таком случае, если администрация объявит конкурс по выбору управляющей компании, УК «Град» подаст заявку на участие в торга, – заключила и.о. директора ООО «Град» Оксана Васильченко.

Среди прочих проблем – обвалившийся балкон, который не ремонтирует и трещины по стенам в подъезде. Возможно, что и эти проблемы будут вскоре решены.

ИСТОЧНИК KP.RU