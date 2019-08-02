Алтайские подростки могут попасть в колонию из-за кражи мопеда
В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении двух 14-летних жителей Косихинского района. Подростков обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в январе 2019 года один из мальчиков украл материальные ценности из дома жителя Косихинского района. Через несколько дней несовершеннолетний со своим сверстником при помощи металлической выдерги взломали гараж местного жителя и угнали оттуда мопед.
В тот же день парни аналогичным способом попытались проникнуть в административное здание, чтобы украсть велосипед, но не смогли довести умысел до конца, потому что дверь была заперта изнутри. Юных нарушителей довольно быстро вычислили полицейские.
Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Мальчикам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Следователь также указал органам системы профилактики на их недостаточную работу и внес представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU