Алтайские подростки могут попасть в колонию из-за кражи мопеда

СЕГОДНЯ 04:54 2019-08-02T04:54:54+03:00

Уголовное дело против двух 14-летних подростков уже отправили в суд.

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении двух 14-летних жителей Косихинского района. Подростков обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в январе 2019 года один из мальчиков украл материальные ценности из дома жителя Косихинского района. Через несколько дней несовершеннолетний со своим сверстником при помощи металлической выдерги взломали гараж местного жителя и угнали оттуда мопед.

В тот же день парни аналогичным способом попытались проникнуть в административное здание, чтобы украсть велосипед, но не смогли довести умысел до конца, потому что дверь была заперта изнутри. Юных нарушителей довольно быстро вычислили полицейские.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд. Мальчикам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Следователь также указал органам системы профилактики на их недостаточную работу и внес представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Читайте также:

В Бийске подростки запинали слепого голубя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU