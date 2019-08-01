53 миллиона рублей направили на строительство детсада в Целинном районе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-01T14:12:31+03:00

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В Целинном районе Алтайского края строят детский сад за 53 млн рублей. Он будет рассчитан на 80 мест, сообщили в региональном минстрое.

Село Воеводское Целинного района – одна из территорий края, где в этом году ведется строительство нового дошкольного образовательного учреждения. Работы начались в марте, а завершат их к концу текущего года. Здание будет состоять состоять из трех одноэтажных блоков и одного двухэтажного, общей площадью 1000 кв. метров. 53 млн рублей на строительство выделены из краевого бюджета.

Сад будет рассчитан на четыре группы для детей младшего, среднего, старшего возрастов и подготовительной группы для будущих первоклассников.

Единый стройзаказчик Алтайского края ведет контроль за объектом. Последний выезд состоялся 31 июля.

- На данном этапе все графики соблюдаются, вопросы с подрядчиком решаются в рабочем порядке. Сейчас выполняется кирпичная кладка стен первого этажа. Со следующей недели приступят к устройству теплотрассы и канализации», - отметила Наталья Лукьянчикова, заместитель директора ведомства.

Также она добавила, что в стоимость работ включено приобретение необходимого для учреждения оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU