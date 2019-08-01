Алтайские хоккеисты сыграют с «Сибирскими снайперами»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-01T13:52:01+03:00

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Хоккеисты барнаульской команды «Динамо-Алтай» принимают клуб «Сибирские Снайперы». Товарищеские матчи пройдут на льду «Карандин Арена Динамо».

Игры в рамках предсезонной подготовки пройдут 2 и 3 августа.

Хоккейная команда «Сибирские снайперы» (Новосибирск) выступает в Молодежной хоккейной лиге. Она была основана десять лет назад. Как раз в год появления МХЛ. В настоящий момент сибирскую дружину возглавляет Дмитрий Гоголев. В прошлом сезоне он работал в тренерском штабе «Спартака».

Как отмечают в пресс-службе барнаульцев, за «Сибирских Снайперов» играли хоккеисты «Динамо-Алтай» Владимир Соболев, Сергей Гриценко и Кирилл Волохин.

Матч 2 августа начнется в 19 часов, 3 августа – 13 часов. Вход для зрителей свободный.

Стоит отметить, что первенство Российской хоккейной лиги стартует 13 сентября в Саранске. В этот день встречаются команды «Мордовия» (Саранск) и «Чебоксары» (Чебоксары). «Динамо-Алтай» первую игру проведет 14 сентября в Набережных Челнах.

ИСТОЧНИК KP.RU