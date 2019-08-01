Снежного барса заметили в Сайлюгемском парке

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-01T12:37:11+03:00

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Снежный барс по кличке Звезда случайно попал в объектив орнитолога Елены Шнайдер на территории Сайлюгемского национального парка. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

По словам орнитолога, это была случайная встреча, которая произошла во время мониторинга степного орла в кластере «Сайлюгем».

- Снежного барса обнаружили сразу же - он отдыхал на камне метрах в 50 ниже по склону. Тревоги ирбис не проявил, мы обоюдно рассматривали друг друга. Я сфотографировала. Потом барс просто неторопливо сполз под соседний камень и скрылся из виду. Я начинаю воспринимать, что мне это не приснилось и не померещилось, потому что просто взять и поверить в то, что я встретила снежного барса, у меня не получается, - делится своими впечатления от встречи Елена Шнайдер.

Специалист национального парка по снежным барсам Алексей Кужлеков сразу опознал героя на снимке. Им оказался ирбис по кличке Звезда. Он уже попадал в объективы в прошлом году.

- Звезда фиксируется второй год. Скажу больше, второй год подряд его фиксируют не только фотоловушки, но и посетители парка, - говорит Кужлеков. - Данная особь занесена в базу данных. Ему (или ей) чуть больше трех лет и это его индивидуальный участок с достаточной кормовой базой. В летний период здесь обитают стабильные колонии сурков и сусликов. Кроме того, это «родильное» место алтайских горных баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU