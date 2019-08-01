Дать взятку не получилось: В Заринске директора компании приговорили к штрафу

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-01T10:37:59+03:00

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В Заринске директора юридического лица признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле-мае этого года сотрудники регионального УФСБ узнали, что граждане Республики Узбекистан нелегально трудятся на предприятии «Регионснаб 62», которое зарегистрировано в Рязани, но находится в Заринске.

Коммерческий директор предложил сотруднику ведомства взятку в размере 90 тысяч рублей за то, чтобы больше о мигрантах никто не узнал. Однако, после передачи части денег, он был задержан. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий и бездействия». Его признали виновным и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU