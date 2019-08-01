Барнаульцы жалуются на опасный недострой в районе «Потока»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-01T08:59:33+03:00

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Жители Барнаула переживают за здоровье своих детей. В Октябрьском районе находится неогороженный недострой, в который легко может попасть любой желающий.

Жители «Потока» обратились в СМИ и рассказали, что по адресу 80-ой Гвардейской Дивизии, 52 на стройке каждый день собираются подростки, которые бегают по кирпичной кладке, катаются на скейтбордах.

Горожане переживают, что в любой момент может произойти трагедия. Помимо прочего, на территории недостроя ночуют лица без определенного места жительства, которые также могут представлять опасность для детей.

Территорию на «Потоке» барнаульцы требуют огородить, чтобы дети в дальнейшем не смогли туда попасть. Около недостроя уже есть старый забор, который местами обвалился, он требует ремонта. Горожане планируют обратиться за помощью в администрацию района и к сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU