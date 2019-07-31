2019-07-31T11:14:46+03:00
Общество

С 1 августа работающим пенсионерам Алтайского края повысят пенсию

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Прибавку получат 141 тысяч работающих алтайских пенсионеров.Прибавку получат 141 тысяч работающих алтайских пенсионеров.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

С 1 августа 2019 года пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны, правда, на надбавку могут рассчитывать только получающие «белую» зарплату.

– Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако действует норма, в соответствии с которой тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатели платили страховые взносы, пенсии пересчитываются, – пояснили в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Размер увеличения рассчитывается исходя из количества пенсионных баллов, заработанных конкретным человеком за предыдущий год. В расчет берется не более трех баллов. Посещать отделение или писать заявление не нужно – специалисты сделают все сами.

Прибавку получат 141 тысяч работающих алтайских пенсионеров. В среднем, размер пенсии увеличится на 153,40 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24