С 1 августа работающим пенсионерам Алтайского края повысят пенсию

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-31T11:14:46+03:00

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С 1 августа 2019 года пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны, правда, на надбавку могут рассчитывать только получающие «белую» зарплату.

– Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако действует норма, в соответствии с которой тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатели платили страховые взносы, пенсии пересчитываются, – пояснили в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Размер увеличения рассчитывается исходя из количества пенсионных баллов, заработанных конкретным человеком за предыдущий год. В расчет берется не более трех баллов. Посещать отделение или писать заявление не нужно – специалисты сделают все сами.

Прибавку получат 141 тысяч работающих алтайских пенсионеров. В среднем, размер пенсии увеличится на 153,40 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU