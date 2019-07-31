Алтайские студентки разработали проект против буллинга в школах

СЕГОДНЯ 08:50 2019-07-31T08:50:38+03:00

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Студентки Алтайского педуниверситета и преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии разработали интересный проект. С помощью развития эмоционального интеллекта они будут бороться с травлей в школах, сообщает «АиФ-Алтай».

В проекте под названием «Art house EI» участвуют четыре студентки Алина Галушкина, Ольга Геньш, Ирина Черепанова, Дарья Дубинина и педагог АлтГПУ Наталья Мжельская. Его главная цель – развить эмоциональный интеллект у школьников и тем самым искоренить такую актуальную проблему, как буллинг в школах.

Так в скором времени студентки протестируют подростков из трех школ и отберут по 30 кандидатов для своих тренингов в каждой. В дальнейшем школьники познакомятся с арт-терапией, изучат и обсудят разные эмоции, будут вести специальный дневник. Занятия начнутся в сентябре, а завершатся в декабре.

К слову, на реализацию своего проекта алтайские активистки выиграли грант на форуме «Алтай. Территория развития – 2019». Им вручили 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU