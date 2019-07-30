Следком заинтересовался загрязнением Пивоварки

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-30T16:23:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проверит факт сброса мазута в реку Пивоварку в Барнауле.

Информация о факте загрязнения реки появилась некоторое время назад. Изначально ее распространил случайный свидетель, который и обратился в компетентные органы. На месте, в котором, предположительно, произошел вброс загрязняющих веществ, побывали специалисты росприроднадзора. Они взяли пробы воды для лабораторного исследования, сообщало ИА «Толк».

- По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка, - отмечают в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации мазут стекал в реку с территории кирпично-асфальтового завода, расположенного на улице Силикатной. Само по себе это представляет угрозу загрязнения водоема и может повлечь причинение вреда окружающей среде и здоровью человека.

В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются лица, нарушившие правила охраны окружающей среды при производстве работ и правила обращения экологически опасных веществ и отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU