В Алтайском крае ожидается аномальная жара

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-29T13:30:25+03:00

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Из-за аномальной жары в Алтайском крае с 30 июля по 4 августа объявили штормовое предупреждение. В эти дни в регионе температура воздуха поднимется до +35 градусов.

По данным Алтайского ЦГМС, 30 июля в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, гроза и град. Ветер порывистый 16-22 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется от +28 до +33 градусов. В Барнауле будет плюс 29-31 градус, вечером также ожидается дождь с грозой.

На следующий день, 31 июля, в некоторых районах пройдут дожди с грозой и градом. Местами порывы воздуха будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов.

А уже 1 августа осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха будет плюс 30-35 градусов.

Специалисты также отмечают, что в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность. Из-за этого высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU