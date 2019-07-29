Из Бийска в Горно-Алтайск могут построить железную дорогу
В Алтайском крае могут построить железную дорогу из Бийска в Горно-Алтайск. Об этом сообщает «Алтайская правда», ссылаясь на слова начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая.
Такое заявление Александр Грицай озвучил сегодня, 29 июля, на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию четырех
современных пассажирских вагонов в составе поезда «Просторы Алтая».
- Пока мы рассматриваем перспективы у этого направления с точки зрения возможности строительства инфраструктуры. Рельеф местности там сложный. Сегодня готовится технико-экономическое обоснование проекта и в дальнейшем, когда станет ясно, насколько оно будет всем интересно, мы сделаем конкретные выводы, - добавил начальник ЗСЖД.
Грицай также отметил, что из Бийска в Горно-Алтайск пассажиропоток низкий, поэтому необходимо рассмотреть множество вариантов для дальнейшей реализации проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU