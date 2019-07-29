Из Бийска в Горно-Алтайск могут построить железную дорогу

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-29T12:45:54+03:00

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В Алтайском крае могут построить железную дорогу из Бийска в Горно-Алтайск. Об этом сообщает «Алтайская правда», ссылаясь на слова начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая.

Такое заявление Александр Грицай озвучил сегодня, 29 июля, на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию четырех

современных пассажирских вагонов в составе поезда «Просторы Алтая».

- Пока мы рассматриваем перспективы у этого направления с точки зрения возможности строительства инфраструктуры. Рельеф местности там сложный. Сегодня готовится технико-экономическое обоснование проекта и в дальнейшем, когда станет ясно, насколько оно будет всем интересно, мы сделаем конкретные выводы, - добавил начальник ЗСЖД.

Грицай также отметил, что из Бийска в Горно-Алтайск пассажиропоток низкий, поэтому необходимо рассмотреть множество вариантов для дальнейшей реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU