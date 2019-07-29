Как сносили усадьбу купца Михайлова в Барнауле [видео]
Снос усадьбы купца Михайлова.Автор: Олег Укладов
В Барнауле в минувшие выходные почти полностью уничтожили усадьбу купца Михайлова.
Ранее за нее боролись активисты общественной организации «Гражданский патруль», которые вели разбирательства с ведомством «Алтайохранкультура». На освобожденном месте планируется постройка восьмиэтажного здания прокуратуры.
К слову, за последние несколько лет был утрачен ряд объектов культурного наследия, в том числе: контора купца Морозова на площади Свободы, кирпичное здание на углу улицы Гоголя и проспекта Социалистический, где до революции размещался аптекарский магазин Бернштейна. В этом году снесли пятиэтажную башню маслобойного завода - классический памятник промышленной архитектуры, построенный в начале 20 века. С карты города исчезло двухэтажное кирпичное здание дрожжевого завода постройки 1916 года. Снесено несколько красивых деревянных домов, и на очереди - еще несколько.
«Гражданский патруль» вместе с неравнодушными горожанами собирался подавать апелляцию в суд на решение «Алтайохранкультуры», но здание начали сносить. Конструктивного диалога общественности и власти в Барнауле снова не получилось - каждый остался при своем.
ИСТОЧНИК KP.RU