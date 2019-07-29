2019-07-29T09:58:07+03:00
Общество

Как сносили усадьбу купца Михайлова в Барнауле [видео]

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Процесс сноса усадьбыПроцесс сноса усадьбыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Снос усадьбы купца Михайлова.Автор: Олег Укладов

В Барнауле в минувшие выходные почти полностью уничтожили усадьбу купца Михайлова.

Ранее за нее боролись активисты общественной организации «Гражданский патруль», которые вели разбирательства с ведомством «Алтайохранкультура». На освобожденном месте планируется постройка восьмиэтажного здания прокуратуры.

К слову, за последние несколько лет был утрачен ряд объектов культурного наследия, в том числе: контора купца Морозова на площади Свободы, кирпичное здание на углу улицы Гоголя и проспекта Социалистический, где до революции размещался аптекарский магазин Бернштейна. В этом году снесли пятиэтажную башню маслобойного завода - классический памятник промышленной архитектуры, построенный в начале 20 века. С карты города исчезло двухэтажное кирпичное здание дрожжевого завода постройки 1916 года. Снесено несколько красивых деревянных домов, и на очереди - еще несколько.

«Гражданский патруль» вместе с неравнодушными горожанами собирался подавать апелляцию в суд на решение «Алтайохранкультуры», но здание начали сносить. Конструктивного диалога общественности и власти в Барнауле снова не получилось - каждый остался при своем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Яровом установили рекорд по лежанию «звездочкой»
В Алтайском крае появятся солнечные электростанции
Барнаульское «Динамо» обыграло в Кубке России «Новосибирск»
За сутки в Алтайском крае случилось 27 пожаров, в одном из которых спасли человека
В Алтайском крае представили новые современные вагоны
Школьники из Петропавловска-Камчатского посетили Центр профориентации Алтайского техуниверситета
В барнаульском парке «Юбилейный» появился опасный участок с торчащей арматурой
Смог над Алтайским краем окончательно развеялся
Житель Алтайского края сфотографировал, как чекан покормил кукушонка
Руководитель Greenpeace назвал пожары, которые стали причиной дымки на Алтае, катастрофой
В Бийске отметили День ВМФ спортивными состязаниями
В Барнауле почти снесли старинную усадьбу купца Михайлова
День амурского тигра отметили в барнаульском зоопарке
Пенсионерка отключила "автоплатеж" и лишилась 150 тыс. рублей
Тройной кульбит через крышу: в Бийске женщина не заметила полицейскую "буханку"
Трое мужчин таинственно исчезли на Алтае
В Барнауле разыскивают мужчину в футболке и кепке с флагом США
Бутылки, шприцы: барнаулец обнаружил свалку в березовой роще
День Военно-морского флота в Барнауле: колонна двинулась в парк "Изумрудный"
Над Барнаулом почти рассеялась дымка
На Алтае машина упала в реку: погибли женщина и 3-летний ребенок
"Добавить нечего": алтайский губернатор отреагировал на возмущения людей по поводу дымки
Спасатели тушили горящий самолет в барнаульском аэропорту
Певица Molly поделилась впечатлениями о своем выступлении на Алтае
#МечтаСониРыбиной: барнаульцы расклеивают объявления с монетками на остановках