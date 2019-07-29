Как сносили усадьбу купца Михайлова в Барнауле [видео]

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-29T09:58:07+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/722818" frameborder="0"></iframe> Снос усадьбы купца Михайлова.Автор: Олег Укладов

В Барнауле в минувшие выходные почти полностью уничтожили усадьбу купца Михайлова.

Ранее за нее боролись активисты общественной организации «Гражданский патруль», которые вели разбирательства с ведомством «Алтайохранкультура». На освобожденном месте планируется постройка восьмиэтажного здания прокуратуры.

К слову, за последние несколько лет был утрачен ряд объектов культурного наследия, в том числе: контора купца Морозова на площади Свободы, кирпичное здание на углу улицы Гоголя и проспекта Социалистический, где до революции размещался аптекарский магазин Бернштейна. В этом году снесли пятиэтажную башню маслобойного завода - классический памятник промышленной архитектуры, построенный в начале 20 века. С карты города исчезло двухэтажное кирпичное здание дрожжевого завода постройки 1916 года. Снесено несколько красивых деревянных домов, и на очереди - еще несколько.

«Гражданский патруль» вместе с неравнодушными горожанами собирался подавать апелляцию в суд на решение «Алтайохранкультуры», но здание начали сносить. Конструктивного диалога общественности и власти в Барнауле снова не получилось - каждый остался при своем.

ИСТОЧНИК KP.RU