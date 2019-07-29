Смог над Алтайским краем окончательно развеялся

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-29T07:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Неделя смога окончательно завершилась в Алтайском крае. Ранее жители региона жаловались, что им тяжело дышать. Также сознательные граждане Сибири пытались общими усилиями привлечь внимание к проблеме и собирали подписи в интернет-петиции по введению ЧС.

Но неделя с красным солнцем подошла к концу, а небо прояснилось. Уже в воскресенье, 28 июля, жители Алтайского края грелись под солнышком. Сегодня стало окончательно понятно, что дымка над головами горожан окончательно развеялась. Это произошло из-за изменения направления ветра, однако пожары на территории Красноярского края и Иркутской области все еще продолжаются.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, на территории региона лесных пожаров, которые могут вызвать подобную дымку, нет. Тем не менее, в крае до 31 июля сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Баевский и Чарышский районы наиболее подвержены возникновению пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU