2019-07-29T06:30:26+03:00
Общество

Житель Алтайского края сфотографировал, как чекан покормил кукушонка

Юлия ЕВГРАФОВА
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Уникальные снимки, на которых чекан черноголовый кормит кукушонка, выложил в соцсети житель Алтайского края. Необычные кадры барнаульцы обсудили в городской группе «Барнаул 22».

В паблике уточнили, что фотографии были сделаны в селе Косиха. Так Роману Алдерготу удалось запечатлеть, как небольшой чекан накормил кукушонка. При этом, «кормилец» подавал еду кукушонку стоя на нем. Такая картина не оставила равнодушными жителей краевой столицы. В комментариях они стали делится своими впечатлениями от увиденного.

- Примерно так же Россия кормит Москву, - написал Геннадий.

- Вот это реально респект автору! Удивительное везение и потрясающий профессионализм! Браво! – также отметила Евгения.

К слову, жители Алтайского края сошлись во мнении, что природа очень удивительна. Чего только не увидишь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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