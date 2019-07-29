Житель Алтайского края сфотографировал, как чекан покормил кукушонка
Уникальные снимки, на которых чекан черноголовый кормит кукушонка, выложил в соцсети житель Алтайского края. Необычные кадры барнаульцы обсудили в городской группе «Барнаул 22».
В паблике уточнили, что фотографии были сделаны в селе Косиха. Так Роману Алдерготу удалось запечатлеть, как небольшой чекан накормил кукушонка. При этом, «кормилец» подавал еду кукушонку стоя на нем. Такая картина не оставила равнодушными жителей краевой столицы. В комментариях они стали делится своими впечатлениями от увиденного.
- Примерно так же Россия кормит Москву, - написал Геннадий.
- Вот это реально респект автору! Удивительное везение и потрясающий профессионализм! Браво! – также отметила Евгения.
К слову, жители Алтайского края сошлись во мнении, что природа очень удивительна. Чего только не увидишь!
ИСТОЧНИК KP.RU