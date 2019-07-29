2019-07-29T04:19:08+03:00
Общество

В Барнауле почти снесли старинную усадьбу купца Михайлова

САПОЖКОВА Александра
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Усадьба купца Михайлова 1908 года постройки почти снесена в Барнауле. На ее месте построят здание прокуратуры в восемь этажей. Ранее до 2018 года там размещался филиал онкологической поликлиники.

По словам кандидата исторических наук Данила Дегтярёва, усадьба сохранилась до наших дней почти в неизменном виде. В том числе ее архитектурные элементы, ажурная деревянная резьба. Общественники посчитали, что она представляет собой историческую ценность и протестовали против сноса. Но объект лишен статуса памятника культуры еще с 2006 года, соответственно, не имеет ценности.

Организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» направляла заявление на включение здания в перечень объектов культурного наследия, просила Алтайохранкультуру приостановить снос, но ей отказали, пишет МК на Алтае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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