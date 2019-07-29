В Барнауле почти снесли старинную усадьбу купца Михайлова
Усадьба купца Михайлова 1908 года постройки почти снесена в Барнауле. На ее месте построят здание прокуратуры в восемь этажей. Ранее до 2018 года там размещался филиал онкологической поликлиники.
По словам кандидата исторических наук Данила Дегтярёва, усадьба сохранилась до наших дней почти в неизменном виде. В том числе ее архитектурные элементы, ажурная деревянная резьба. Общественники посчитали, что она представляет собой историческую ценность и протестовали против сноса. Но объект лишен статуса памятника культуры еще с 2006 года, соответственно, не имеет ценности.
Организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» направляла заявление на включение здания в перечень объектов культурного наследия, просила Алтайохранкультуру приостановить снос, но ей отказали, пишет МК на Алтае.
ИСТОЧНИК KP.RU