Пенсионерка отключила "автоплатеж" и лишилась 150 тыс. рублей
66-летняя жительница Барнаула попалась на уловки мошенников и лишилась 150 тыс. рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по краю, на мобильный телефон пенсионерки пришло смс с информацией о том, что к банковской карте подключен автоплатеж. Чтобы его отключить, нужно позвонить на указанный номер.
- Она позвонила, и «оператор банка» пояснил, что для отключения нужно произвести ряд операций. Женщина прошла к банкомату и сделал все по указанию «сотрудника банка». В итоге с ее карты списалось около 150 тысяч рублей, - рассказали в полиции.
Дело возбуждено по статье159 Уголовного кодекса (мошенничество).
Полицейские предупреждают: ни в коем случае не перезванивайте на указанный в смс номер. Номер «горячей линии» банка есть на обратной стороне пластиковой карты.
ИСТОЧНИК KP.RU