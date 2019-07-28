2019-07-28T14:03:28+03:00
Происшествия

Пенсионерка отключила "автоплатеж" и лишилась 150 тыс. рублей

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Ни в коем случае не перезванивайте на указанный в смс номерНи в коем случае не перезванивайте на указанный в смс номерФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

66-летняя жительница Барнаула попалась на уловки мошенников и лишилась 150 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, на мобильный телефон пенсионерки пришло смс с информацией о том, что к банковской карте подключен автоплатеж. Чтобы его отключить, нужно позвонить на указанный номер.

- Она позвонила, и «оператор банка» пояснил, что для отключения нужно произвести ряд операций. Женщина прошла к банкомату и сделал все по указанию «сотрудника банка». В итоге с ее карты списалось около 150 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Дело возбуждено по статье159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Полицейские предупреждают: ни в коем случае не перезванивайте на указанный в смс номер. Номер «горячей линии» банка есть на обратной стороне пластиковой карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24