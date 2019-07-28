Пенсионерка отключила "автоплатеж" и лишилась 150 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-28T14:03:28+03:00

Ни в коем случае не перезванивайте на указанный в смс номер Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

66-летняя жительница Барнаула попалась на уловки мошенников и лишилась 150 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, на мобильный телефон пенсионерки пришло смс с информацией о том, что к банковской карте подключен автоплатеж. Чтобы его отключить, нужно позвонить на указанный номер.

- Она позвонила, и «оператор банка» пояснил, что для отключения нужно произвести ряд операций. Женщина прошла к банкомату и сделал все по указанию «сотрудника банка». В итоге с ее карты списалось около 150 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Дело возбуждено по статье159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Полицейские предупреждают: ни в коем случае не перезванивайте на указанный в смс номер. Номер «горячей линии» банка есть на обратной стороне пластиковой карты.

ИСТОЧНИК KP.RU