На Алтае машина упала в реку: погибли женщина и 3-летний ребенок

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-27T15:30:16+03:00

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Вечером 26 июля в Кош-Агачском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и один пропал без вести. По данным республиканского ГУ МВД, авария произошла в около 21:30 в 25-ти км от села Джазатор (Беляши) - в урочище Коксу.

По предварительной информации, 21-летний местный житель без прав сел за руль "УАЗа". При движении по грунтовой дороге в сторону села Джазатор парень не справился с управлением, и машина слетела в реку Коксу.

В результате ДТП на месте происшествия до приезда "скорой" скончалась 35-летняя жительница села Беляши и ее трехлетняя дочь. Еще один ребенок, 8-летняя девочка, упала в реку. Спасатели ведут ее поиски.

Два пассажира автомобиля УАЗ, 14-летний мальчик и 21-летняя сельчанка, с травмами попали в больницу. Водитель автомобиля был трезв. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU