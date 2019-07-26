2019-07-26T13:44:50+03:00
Общество

Барнаульцы жалуются на громкий бар, который мешает им спать

БОРЗОВ Денис
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Каждую субботу жители многоэтажек у ТЦ «Россия» переживают бессонную ночь. С вечера и до пяти утра в соседнем развлекательном заведении «Туман» происходят затяжные вечеринки.

Музыка слышна в квартирах соседних домов, а подвыпившая молодежь после отдыха в заведении выходит на крыльцо. Около входа посетители пьют алкоголь, кричат, испражняются, устраивают массовые драки и купаются в фонтане.

Решениями Железнодорожного суда и администрации района владельцы клуба были привлечены к административной ответственности, но эти штрафы не повлияли на ситуацию. Громкий отдых продолжается еженедельно и мешает сну граждан, которые вынуждены наблюдать за куражом молодежи. Местные жители сообщают, что неоднократно вызывали полицию, но правоохранители по вызовам либо не приезжают, либо приезжают слишком поздно, когда задерживать уже некого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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