Почти 20 тонн гуманитарного груза отправили из Алтайского края в Иркутскую область

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-25T08:12:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Порядка 20 тонн гуманитарного груза для людей, пострадавших от наводнения отправили из Алтайского края в Иркутскую область. В сборе и погрузке участвовали представители подразделений МЧС России.

Груз отправили в соседний регион накануне утром, 24 июля. В него пошли постельные принадлежности, мука, крупы, питьевая вода, масло подсолнечное, моющие средства и другие продукты.

- В начале июля по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко был организован сбор гуманитарной помощи для наших соседей из Иркутской области. Обычные граждане не остались равнодушными, несли одежду, предметы первой необходимости. Предприниматели со всего края также приняли участие активное участие в формировании груза, - отметила заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике Ирина Беседина.

Уже завтра, 26 июля, грузовой автомобиль с гуманитарной помощью прибудет в Нижнеудинский район Иркутской области.

Напомним, в результате наводнения в регионе подтопило 10 890 жилых домов в 109 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU