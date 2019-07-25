В Рубцовске планируют создать социальное такси

СЕГОДНЯ 06:45 2019-07-25T06:47:17+03:00

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Служба социального такси появится в Рубцовске. Инициатором проекта выступил благотворительный фонд "Сокровенное желание".

Как сообщает пресс-служба администрации города, с предложением о создании социального такси выступил директор фонда Сергей Сущевский. Инициатива, по словам руководителя фонда, основана на примере некоторых городов, где не так давно появились подобные службы.

- Принимая во внимание то, что в городе Рубцовске проживает более 140 тысяч жителей, а, в их числе достаточно много определенной категории льготников, создание социального такси, которое будет обслуживать указанную категорию граждан, более чем актуально, - заявил Сергей Сущевский.

Воспользоваться услугой социального такси смогут инвалиды 1-3 групп, а также горожане, достигшие 80-летнего возраста, многодетные малообеспеченные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов.

Перевозку предполагается сделать бесплатной. Работу социального такси планируют оплачивать за счет пожертвований юридических и физических лиц, а также целевых грантов. Поэтому, вместо таксометров, в автомобилях будут установлены ящики для сбора пожертвований, в которые, при желании и возможности поддержать службу такси, пассажиры смогут положить посильное пожертвование.

Социальное такси будет работать в рабочие дни с 8.00 до 20.00, а заказы будут приниматься минимум за сутки до поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU