Теперь по барнаульскому туркластеру можно прогуляться с виртуальным гидом

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-24T15:52:17+03:00

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В Барнауле разработали экскурсионный маршрут, для которого не нужен экскурсовод. Теперь жители краевой столицы и его гости смогут найти все в приложении, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Первый экскурсионный маршрут «Узнай Барнаул сам» разработали специалисты отдела по развитию туризма администрации Барнаула совместно с компанией «2ГИС».

Так в приложении предлагают начать прогулку с Демидовской площади, а завершить ее на купеческой улице Льва Толстого. В мобильном гиде можно найти главные факты о каждом участке маршрута. По мнению разработчиков, это приложение будет интересно не только туристам, но и коренным жителям Барнаула.

Чтобы опробовать виртуального гида нужно запустить приложение «2ГИС» и в боковом меню выбрать раздел «Интересное в городе», а после открыть подборку «Узнай Барнаул сам».

ИСТОЧНИК KP.RU