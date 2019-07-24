2019-07-24T10:02:50+03:00
Общество

Алтайские осужденные осваивают ремесло журналистики

Юлия ЕВГРАФОВА
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Из архиваИз архиваФото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
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В исправительной колонии №10 Алтайского края открыли кружок журналистов, сообщают в пресс-службе регионального УФСИН.

В творческом кружке задействовано 20 человек. Осужденных учат создавать газетные номера и видеосюжеты, развивают их интеллектуальные и творческие способности, воспитывают толерантность и уважение к читателям и слушателям.

Так заключенные выпускают газету «Десятая параллель», которая существует уже пять лет. Также в «штате» есть фотографы, художники-оформители, дизайнеры. Среди членов кружка есть и осужденные, занятые на ТВ-студии «Новое видение». Ее в ИК-10 открыли в 2018 году. Подготовкой новостных сюжетов для кабельного телевидения осужденные занимаются самостоятельно.

К слову, учит «журналистов» сотрудник воспитательного отдела колонии капитан внутренней службы Денис Исаев, имеющий опыт работы с видеокамерой, графическими и видео-редакторами, и осужденные, владеющие знаниями в области журналистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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