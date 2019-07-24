Барнаульцы обнаружили строительный мусор в лесу поселка «Южный»

СЕГОДНЯ 07:01 2019-07-24T07:01:22+03:00

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Жители Барнаула сообщают о том, что работники дорожных служб выбросили строительный мусор в лесной зоне после ремонта проезжей части.

Об этом стало известно от очевидцев в соцсетях в паблике «Barnaul22». Местная жительница поделилась предположениями, что мусор появился после ремонта дорог в поселке. Отходы производства расположились недалеко от остановки «Лесная». Посреди леса лежат груды бордюрных камней вперемешку с остатками старого асфальта.

Узнав о произошедшем, барнаульцы решили разобраться с проблемой самостоятельно. Отходы планируют вывезти из леса и направить нуждающимся на приусадебные участки. В крайнем случае, строительный мусор отправится на свалку.

Также местные жители сообщают, что отходы жизнедеятельности появляются в лесу регулярно, «гадят» несознательные граждане, оставляя за собой окурки, бутылки, пакеты и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU